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Necla Zarakol ve avukat gözaltına alındı

Borajet'in SBK Holding'e satışı ile ilgili şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ve havayolu şirketini alan işadamı Sezgin Baran Korkmaz arasındaki hukuki ve cezai ihtilaflarda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü halkla ilişkiler şirketi sahibi Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman'ın, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Zarakol ve avukatı, geçen hafta havaalanında sahte kimlikle yakalanan Borajet'in eski mali işler sorumlusu Zahide Üner'in emniyette verdiği ifade kapsamında gözaltına alındı
 18 Şubat 2019 17:19
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Necla Zarakol ve avukat gözaltına alındı

Borajet'in SBK Holding'e satışı ile ilgili şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ve havayolu şirketini alan işadamı Sezgin Baran Korkmaz arasındaki hukuki ve cezai ihtilaflarda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Borajet'in hileli bilanço ile satıldığı iddiasına yönelik yürüyen soruşturma kapsamında iki ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş kadını Zarakol İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve Hergüner Avukatlık Bürosu yönetici avukatı Hamdi Tolga Danışman bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 7'ye ulaştığı öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borajet'in satışıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

ÜNER'İN YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRIĞI

Yapılan teknik takipler sırasında Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu olduğu ileri sürülen şirketin eski mali işler yöneticisi Zahide Üner'in Muğla üzerinden yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edildi.

Bu kapsamda geçen hafta İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla Emniyetini uyardı. Zahide Üner, Dalaman Havalimanı'nda yapılan kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.

Dalaman'a gelen Zahide Üner'in deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Avukat Hamdi Tolga Danışman

Zarakol ve avukat Danışman'ın Muğla'da Dalaman Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan Borajet'in eski mali işler sorumlusu Zahide Üner'in emniyette verdiği ifade kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor.

HİLELİ BİLANÇO İLE HİSSE SATIŞ İDDİASI

SBF Holding'in, Borajet'i ABD'de yaşayan Yalçın Ayaslı'dan Aralık 2016'da 260 milyon dolara satın aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Borajet, satın alma işleminden 4 ay geçtikten sonra Nisan 2017'de seferlerine ara verdiğini açıklamıştı. İddialara göre satış sürecinde Borajet 120 milyon dolarlık borcu ile birlikte devredilmişti.

Ancak sonrasında satış davalık oldu. Borajet'i satın alan SBK Holding satış sonrasında hesapta olmayan yeni borçların olduğunu ve firmanın borçlarını mali tablolarında tam olarak göstermediği iddia ederek hukuki süreci başlattı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın kurucusu olduğu SBK Holding, ilaç sektörüne yaptığı yatırımlarla tanınırken söz konusu satın almalarda SBK'nın ABD'li fonlarla birlikte hareket ettiği ifade ediliyordu.

NECLA ZARAKOL KİMDİR?

15 yıl gazetecilik kariyerinden sonra Necla Zarakol kariyerine halkla ilişkiler sektöründe devam etti. 5 yıl boyunca bir şirkette kurumsal iletişimci pozisyonunda çalıştı. Sonra ise bir reklam ajansında halkla ilişkiler direktörü olarak görev aldı.1993 yılında ise Zarakol İletişim Hizmetleri'ni kurdu.
Habertürk
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