Ak Parti, 6 parti değiştiren adayı geri çekecek

30 büyükşehir ve 2 il ile başlayan AK Parti ve MHP ittifakı, son görüşmelerin ardından 50 ile dayandı. Edinilen bilgilere göre AK Parti, Iğdır ve Kırklareli'nde adaylarını çekecek.

Böylece Iğdır'da 54 yıllık hayatına 6 siyasi parti sığdıran Adil Aşırım'ın belediye başkanı olma hayali suya düştü.

ADİL AŞIRIM KİMDİR?

31 yaşında Meclis'e milletvekili olarak girmeyi başaran ve ardı ardına parti değiştiren Adil Aşırım'ın öz geçmişi şöyle:

1964 Iğdır doğumlu Adil Aşırım, lise eğitimini Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tamamladı. Aşırım, 1983 yılında kazandığı ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1987'de mezun olduktan sonra 1988-1990 yılları arasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 5 yıl Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yaptı.

ÖNCE DYP'NİN KAPISINI ÇALDI

30 yaşındayken siyaset yapmak için önce Tansu Çiller'in genel başkanı olduğu DYP'nin kapısını çalan Aşırım daha sonra DSP saflarına katıldı.

31 YAŞINDA DSP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Aşırım 1995 Türkiye genel seçimlerinde DSP'den milletvekili seçildi. 20. Dönem TBMM'de 4 yıl milletvekilliği yaptı.

1 YIL SONRA İSTİFA EDİP ANAP'A GEÇTİ

Ocak 1996'da bir özel televizyonda "Ben sağın da sağında yetiştim. Aday olmak için DYP'ye gittim ama yer yoktu. Bu yüzden DSP'ye gittim. Iğdır'dan aday gösterildim. DSP'nin Iğdır'da örgütü ve tabanı yoktu. Bana ANAP'lı belediye başkanı sahip çıktı, destek oldu. Ben de zaten ANAP'a geçmeyi düşünüyorum" şeklinde bir açıklama yapınca kesin ihraç talebiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aşırım, Disiplin Kurulu kararını beklemedi ve 11 Ocak 1996'da DSP'den istifa etti.

DSP'NİN ARDINDAN ANAP'A KATILDI

ANAP MKYK üyeliğinde bulunan ve 1996 ile 2001 yılları arasında ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın danışmanı olarak görev yapan Adil Aşırım, 2001-2003 yılları arasında da ANAP Dış İlişkiler Sekreterliği yaptı.

ANAP'I BIRAKTI MHP'YE GEÇTİ

Aşırım 2003 yılında ANAP'tan istifa ederek MHP'ye geçti.

MHP'Yİ BIRAKTI GENÇ PARTİ'YE KATILDI

MHP'de kısa bir süre kalan Aşırım, 2004 yılında ise Genç Parti saflarına katıldı. 2004 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı adayı olan Aşırım, daha sonra partinin genel başkan yardımcılığına getirildi. 2007 seçimlerinde Genç Parti'nin Antalya milletvekili adayı olan Aşırım, partisinin baraj altında kalması üzerine ise Meclis'e giremedi.

GENÇ PARTİ'Yİ BIRAKTI CHP SAFLARINA KATILDI

Aşırım yıllar sonra ise siyasi arenaya CHP adayı olarak döndü. 2015 seçimlerinde CHP'den Iğdır milletvekili adayı olan Aşırım, partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili olamadı.

AŞIRIM'IN SON TERCİHİ AK PARTİ OLDU

54 yaşındaki Adil Aşırım'ın son partisi ise AK Parti oldu. AK Pati, Aşırım'ı Iğdır Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Ancak AK Parti, Aşırım'ı çekerek Iğdır'ı MHP'ye bırakacak.