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Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri gerekçesiyle gözaltına alınan kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine, aralarında söz konusu kadının da bulunduğu 3 eylemcinin gözaltına alınmasına ilişkin polis kamerası tarafından çekilen görüntüleri yayımladı
 18 Şubat 2019 17:23
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Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen cumartesi günü Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine, aralarında söz konusu kadının da bulunduğu 3 eylemcinin gözaltına alınmasına ilişkin polis kamerası tarafından çekilen görüntüleri yayımladı.

Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındıgı sırada, cinsel tacize ugradıgı iddiası üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, DHKP-C terör örgütünün alan yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/ Kamu Emekçileri Cephesi) içerisinde faaliyet yürüten ve Yüksel Caddesi'nde devam eden eylemlere katılan N.B, A.K, G.B, A.S. ve M.D'nin sosyal medya hesaplarında M.D'nin gözaltı videosuna yer vererek ve videodan belirli bir kısmı keserek olayı provoke ve güvenlik güçlerini teşhir etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Söz konusu iddiaların bazı basın kuruluşları tarafından da haberleştirildiği belirtilen açıklamada, "Saat 18.00'de Yüksel Caddesi Konur Sokak kesisiminde gerçeklesen sözde 'Yüksel Direnisi' eylemine katıldığından hakkında yakalama işlemi yapılarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinden hakkında ikinci kez idari işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

M.D. isimli sahsın Çorum'da ikamet ettigi, zaman zaman Ankara'ya gelerek DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldıgı bildirilen açıklamada, kardeşi B.R.D'nin de anılan söz konusu eylemlerde aktif bir sekilde faaliyet yürüttügü, babaları E.D'nin ise Çorum ilinde ögretmenlik yaparken FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Egitim Sen üyesi oldugu) 2016 yılının agustos ayında ihraç edildiği belirtildi.

M.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 1, 2019 yılında 2 defa söz konusu eylemlerde yer aldıgı, kardesi B.R.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 14, 2019 yılında 3 defa söz konusu eylemlerde yer aldıgı ve çok defa destek verdikleri, ayrıca Çankaya ilçesi Yüksel Caddesi'nde 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde yer aldıklarından dolayı haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

- "İddiada bulunanlar videonun tamamını yayımlamadı"

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarında habere konu olan yakalama islemi esnasında çekilen videolarda olayın bütünü ile ele alınmayarak sadece bir kare üzerinden Türk Polis Teskilatının kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılarak küçük düsürülmek istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu eylemde şahıslara dağılmaları hususunda gerekli yasal uyarılar yapılmış olup şahısların eylemlerine devam etmeleri üzerine, yakalama işlemi sırasında direnmeye devam ettikleri, M.D. isimli bayanın gözaltı aracına alınması esnasında direnmesi sonucu basına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Kanunsuz eylemlere yapılan müdahaleler müdürlügümüz tarafından kayıt altına alınmıştır. Örgüt mensuplarınca gündeme getirilen bu ve benzeri görüntülerin amacı, emniyet teskilatını yıpratmak, görev alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyonunu bozmak, görev yapmasını engellemeye çalışmak amaçlı olup, şahıslar tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında emniyet teşkilatı ve personeli hakkında yapılan tehdit, hakaret, personeli hedef gösteren vb. paylaşımlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamayla, emniyetin internet sitesinden, aralarında taciz edildiği öne sürülen kadının da bulunduğu 3 eylemcinin gözaltına alınmasına ilişkin polis kamerası tarafından çekilen görüntüler de yayımlandı.


Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
Anadolu Ajansı
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