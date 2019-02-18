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'Terör örgütünün uzantısıyla iş birliğini CHP'li kardeşlerim kabul etmez'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Bu topraklarda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin, bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerimiz kabul etmez
 18 Şubat 2019 18:12
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'Terör örgütünün uzantısıyla iş birliğini CHP'li kardeşlerim kabul etmez'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu topraklarda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin, bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerim kabul etmez." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'in çok yüksek bir sorun çözme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Partinin bütün organlarıyla vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiğini dile getiren Ünal, bunun da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ünal, muhalefetin tanzim satış noktalarını eleştirmesine ilişkin soruya, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." cevabını verdi.

CHP'nin bu ülkede bir çivi çaktığı, bir sorun çözdüğü, taş üstüne taş koyduğunun görülmediğini anlatan Ünal, "Peki CHP sorun çözmez, icraatı yoktur, vatandaşın sorununu çözmek anlamında bir iş yapmaz. Peki ne yapar? Konuşur. Peki biz ne diyoruz? Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Bu millet insanı lafıyla değil icraatıyla değerlendirir." diye konuştu.

"Tanzim satışların önünde kuyruk oluyor" diye eleştirilerin olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bunu niye söylüyorlar? Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişteki tüp, yağ, pirinç bunları hepimiz de hatırlıyoruz. Her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik. Çarşı gezimizde bir esnafımız o günlere ilişkin 'Benzin bulamazdık' dedi. Yani benzin bulunmazdı, tüp bulunmazdı. O günkü kuyruklar yokluktandı. Bugün devletimiz bir ucuzluk imkanı sunmuş. Bu imkandan vatandaşımız faydalanıyor. İstismarcılardan korunuyor. Çarşıda bir firma indirime gitse önünde kuyruk olur mu olmaz mı? Olur. O yüzden CHP kendi iç krizleriyle uğraşsın. Kendi iç sorunlarıyla uğraşsın."

- "Önceliğimiz istiklalimiz ve istikbalimizdir"

CHP'nin HDP ile iş birliği içerisinde "AK Parti ve MHP'yi nasıl kaybettirebiliriz" diye çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ünal, "PKK'nın uzantısı olan HDP, Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den kurtulmak istiyor. Bunu anlıyoruz da peki siz Türkiye'nin düşmanı bir yapıyla nasıl ittifak kuruyorsunuz." şeklinde konuştu.

Ünal, CHP tabanında HDP iş birliğine ilişkin ciddi bir rahatsızlık bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yine CHP ile ittifak içerisinde olan İYİ Parti tabanında da çok ciddi bir rahatsızlık var. Benim vatandaşım, askere, polise kurşun sıkan, kadın ve çocuk demeden sivilleri katleden vahşi bir terör örgütünün iradesine teslim olmuş bir siyasi partiyle kendi siyasi partisi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni bir arada görmek istemiyor. Bunlar HDP ile kurulan ilişkiyi saklamaya çalıştılar ama HDP bunu deşifre etti. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bizim birinci önceliğimiz istiklalimiz ve istikbalimizdir. Bizim istiklalimizi ve istikbalimize kasteden her kim olursa bu bizim karşımızdadır. Bu topraklarda 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin bizim bağımsızlığımıza kasteden bir terör örgütünün uzantısıyla iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerim kabul etmez."

Ünal, 23 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda halka hitap edeceğini hatırlattı.

Ünal ayrıca, AK Parti'nin Kahramanmaraş'a 30 milyar lira yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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