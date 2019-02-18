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Manyas'tan çıkıyor kilosu 1 lira 30 kuruştan satılıyor

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'de tüketiliyor. Göl çevresinde faaliyet gösteren 6 kooperatif üyesi 300 balıkçı tarafından yılda ortalama bin 500 ton avlanan balık, kilogramı 1 lira 30 kuruştan ihraç ediliyor
 18 Şubat 2019 18:37
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Manyas'tan çıkıyor kilosu 1 lira 30 kuruştan satılıyor

Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Altın, yaptığı açıklamada, gölden tuttukları İsrail sazanının yaklaşık 300 tonunu 2011 yılına kadar iç piyasaya da sattıklarını ancak son 8 yıldır tamamen ihracata yönelik çalıştıklarını söyledi.

Çıkan balığın tamamını Suriye ve Irak'a ihraç ettiklerini aktaran Altın, "Irak halkı bunu çok seviyor.

Kilogramını 1 lira 30 kuruştan satıyoruz. Çok sert ve kemikli balık olduğu için iç piyasada fazla tüketilmiyor, beğenilmiyor. 2012 yılında 2 bin 300 ton ihraç ederek rekora imza atmıştık.

Ondan sonraki yıllar bin 500 ton seviyesinde devam etti. Bu sezon da bin 500 ton balık ihracatını hedefliyoruz." dedi.

Irak halkı İsrail sazanını çok seviyor.

"Su çok kirlendi eskisi gibi balık olmuyor"

Son zamanlarda göldeki balık çeşitliğinin azaldığını anlatan Altın, " Önceleri balıkçılıktan daha çok kazanıyorduk ama su çok kirlendi eskisi gibi balık olmuyor. Yayın ve turna balığı yok oldu. Sadece 'İsrail sazanı' yakalayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail sazanının kilogramı 1 lira 30 kuruştan ihraç ediliyor.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay da kooperatifin 34 üyesinin bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl balığın bol olduğunu vurgulayan Oktay, "Bir kayık 200-400 kilogram balık getirebiliyor. Ortalama bir kilogram balığı bizden 1,3 liraya satın alıyorlar." diye konuştu.

Gölden 300 ton balık çıkıyor.

Balıkçılardan Cemil Gında da yıllardır ata mesleği balıkçılığı devam ettirdiklerine değinerek, "Arazimiz kısıtlı olduğu için tarım ve hayvancılıkla uğraşamıyoruz. Yıllardır balıkçılık yapıyoruz. Burada yakalanıyor, Irak ve Suriye'de tüketiliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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