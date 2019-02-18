Borsa günü düşüşle tamamladı
|18 Şubat 2019 18:39
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 101.728,51 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 986,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,37 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 103.131,15 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşe geçerek, 101.500-102.000 bandında dengelendi.
Analistler, yarın Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) düzenleyeceği interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Şubat 2019 13:25
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Şubat 2019 12:45
|Dolar gün ortasında yükselişe geçti
18 Şubat 2019 12:16
|Gram altın 225 lira seviyelerinde
18 Şubat 2019 10:08
|Güne başlarken döviz fiyatları
18 Şubat 2019 09:37
|Bu hafta altın, dolar ve borsa kazandırdı, avro kaybettirdi
15 Şubat 2019 18:33
|Borsa günü yükselişle tamamladı
15 Şubat 2019 18:31
|Dolar ne kadar?
15 Şubat 2019 17:40
|O açıklamalar doları son 15 günün zirvesine taşıdı
15 Şubat 2019 13:30
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
15 Şubat 2019 13:13