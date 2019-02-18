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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 986,50 puan ve yüzde 0,96 azalarak 101.728,51 puana geriledi
 18 Şubat 2019 18:39
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 101.728,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 986,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,37 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 103.131,15 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşe geçerek, 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) düzenleyeceği interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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