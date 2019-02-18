1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'nin Kadıköy adayı oyuncu Emre Kınay oldu

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi
 18 Şubat 2019 18:50
Yazdır
İYİ Parti'nin Kadıköy adayı oyuncu Emre Kınay oldu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Şubat 2019 01:14		 TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:12
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:10		 Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2019 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
19 Şubat 2019 00:39		 19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2019 00:01
CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
18 Şubat 2019 23:37		 CHP'li Özel: İttifaka sahip çıkın
18 Şubat 2019 23:32
Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti
18 Şubat 2019 23:02		 TBMM Başkanlığını kim yürütecek?
18 Şubat 2019 22:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karınca 1
Kitap İnceleme 2
organize işler sazan sarmalı 2
lafazan 1
bakır veya porselen demlik 1
unutursak kalbimiz kurusun 2
arçelik 1
Kıyma bana 1
karşı cinse çok farklı davranan tip 3
alkışlanacak hareketler 3
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam