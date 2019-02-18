İYİ Parti'nin Kadıköy adayı oyuncu Emre Kınay oldu
İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi
|18 Şubat 2019 18:50
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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi.
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