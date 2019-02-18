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Bakan Koca: Kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım
 18 Şubat 2019 18:45
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Bakan Koca: Kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım." dedi.

Koca, Cumhur İttifakı'nın Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç'un Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, Eskişehir'de önemli sağlık yatırımları yaptığını belirten Koca, Eskişehir Şehir Hastanesinin 2 milyar liralık yatırımla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Maalesef Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye 200 metrelik bağlantı yolu, bugüne kadar yapılamadı. Bizim işimiz, bizim derdimiz vatandaşa hizmet olmalı. Bu kadar yatırım yanında 200 metrelik bağlantı yolunu yapmama cesaretini gösteren bir belediye olabiliyor. Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım. Eskişehir'in belediye hizmetlerinden bu örnekle bile sadece mahrum kaldığını görüyoruz. Bu anlamda 31 Mart yerel seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum."

Ziyarette, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da yer aldı.

Bakan Koca ve beraberindekiler, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret etti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
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