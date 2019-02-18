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Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı yeniden Dirim oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına ikinci kez Vuslat Dirim'i seçti
 18 Şubat 2019 18:57
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Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı yeniden Dirim oldu

Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığında seçim yapıldı. Mevcut başkan Dirim, aynı göreve yeniden getirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden mezunu olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Dirim, hakim adayı olarak mesleğe Tokat'ta başladı.

Dirim, sırasıyla Denizli, Siirt, Iğdır ve Zile Cumhuriyet Savcılığı ile Van, Sultanbeyli ve Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Dirim, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16 Şubat 2015'te,13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Dirim'in mesleki ve bilimsel konularda yayımlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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