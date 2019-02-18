Mersin'de terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK yandaşlarınca düzenlenen sokak eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
|18 Şubat 2019 19:03
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK yandaşlarınca düzenlenen sokak eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek Barbaros Mahallesi'ndeki muhtelif sokaklarda molotofkokteyli eylem yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sokak eylemlerine katıldıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.
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