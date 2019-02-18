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SP'nin İstanbul adayı resmi başvurusunu yaptı

Saadet Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, resmi başvurusunu yaptı.
 18 Şubat 2019 19:21
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SP'nin İstanbul adayı resmi başvurusunu yaptı

Saadet Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, resmi başvurusunu yaptı.

SP İstanbul Başkanı Abdullah Sevim ve bazı partililerle İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Necdet Gökçınar, başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"31 Mart seçimleri ülkemize, vatanımıza, bütün insanlığa hayırlı olsun" diyen Gökçınar, "Yeni bir şey değil, daha evvel geldik. İnsanlar tattılar. Fakat araya bir takım bozucu etkenlerle bir ayrılık girdi. Şimdi kavuşuyoruz." dedi.

Vatandaşların sıkıntılarını bildiğini söyleyen Gökçınar, "Biz direkt olarak halkımızın, vatandaşlarımızın ilk sıkıntıları nedir biliyoruz. Biz de yaşıyoruz bu şehirde. Bunları hemen düzeltecek, öyle mega proje, çılgın proje bizden beklemeyin. Onlara neye layık olduklarını inşallah göstereceğiz. Buradan ilan ediyorum, metrobüs raylı olacak. Zaten bu proje baştan raylı olmalıydı. Bir projenin mega, çılgın olması değil, nasıl ve ne için yaptığın önemli" dedi.

DHA
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