Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şırnak'ta ele geçirildi! 22 bin 100 adet ele geçirildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
|18 Şubat 2019 19:35
|Yazdır
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' ismi verilen operasyon düzenlendi.
Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit edildi.
Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirdi.
Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtfaiye çalışanı, damadını tabancayla vurdu
18 Şubat 2019 23:27
|Yeni doğmuş bebeği çanta içine bırakıp terk ettiler
18 Şubat 2019 23:17
|İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
18 Şubat 2019 22:08
|Havalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını yaraladı
18 Şubat 2019 19:44
|2 bin 395 parça tarihi eseri satarken yakalandılar
18 Şubat 2019 19:18
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 10 yaralı
18 Şubat 2019 18:31
|Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
18 Şubat 2019 17:23
|Ağrı'da silahlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
18 Şubat 2019 16:14
|Öğretmen ile veli arasında 'düşük not' kavgası
18 Şubat 2019 15:31
|ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı
18 Şubat 2019 15:24