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Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi

Tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan Ö.'yü önce tokatlayıp sonra tırnaklayan avukat Nazlı S., mahkemelik oldu. Nazlı S.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.
 18 Şubat 2019 19:47
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Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi

ATAKAN IRMAK

İstanbul'da 5 yıl önce arkadaş ortamında tanışan çift, kavganın dozunu artırınca soluğu karakolda aldı. Ayrılık tartışması yaşadığı erkek arkadaşını önce tokatlayıp sonra tırnaklayan genç avukat mahkemelik oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 5 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışan Ayhan Ö. (37) ve avukat Nazlı S. (28) ilişkileri boyunca sık sık ayrılıp tekrar barıştı. Geçtiğimiz ocakta ayrılan çift, 3 ay sonra Nazlı S.'nin istemesi ile tekrar görüşmeye başladı. Ayhan Ö. tekrar barışmak istemeyince Nazlı S., genç adamı sürekli aramaya başladı.

'SENİ BURADA BARINDIRMAM'

Genç kadın, Ayhan Ö.'nün oturduğu mahalleye giderek eski sevgilisine ulaşmaya çalışsa da genç adamdan karşılık görmeyince, "Seni takıldığımız yerlerde barındırmam yanındaki kadınlara ve sana yapacağımı biliyorum" şeklinde mesajlar atmaya başladı. Nazlı S. geçtiğimiz mayısta Ayhan Ö.'nün evine giderek tekrar barışmak istediğini söyledi. Israrlar üzerine kız arkadaşı ile tekrar barışan Ayhan Ö., Nazlı S. ile birlikte yaşamaya başladı.

ÖNCE TOKAT, SONRA TIRNAK

Yaklaşık 2 aylık beraberliğin ardından tekrar tartışmaya başlayan öfkeli çift, yine kavgaya tutuştu. Bu kez genç kadın, Ayhan Ö.'den ayrılmak istediğini söyledi. Ayhan Ö. ayrılık konusunu konuşmak istediğini söyleyince genç kadın sevgilisine bir anda tokat atarak saldırmaya başladı. Karşılıklı yaşanan arbede sonrası yüzünde çizikler meydana gelen Ayhan Ö. ile Nazlı S. karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Avukat Nazlı S., önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Basit yaralama" suçlaması ile hakim karşısına çıkacak. Genç avukat hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sabah
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