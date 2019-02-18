1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
 18 Şubat 2019 19:53
Yazdır
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektör Savaş lise öğrencilerine matematiği anlattı
18 Şubat 2019 20:42		 865 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek
18 Şubat 2019 16:07
Müzecilik seçmeli ders olacak
18 Şubat 2019 13:46		 Üniversitelerde dijital dönüşüm başladı
18 Şubat 2019 13:27
Teknoloji üretecek gençleri AÜ'nün sınavı belirleyecek
17 Şubat 2019 22:18		 Sakarya'da polis memuru evinde ölü bulundu
17 Şubat 2019 13:52
Bakan Selçuk'tan tematik liselerde kapasite artışı müjdesi
17 Şubat 2019 11:24		 'Temel Liseler ne okul olabildiler ne de dershane'
16 Şubat 2019 22:06
Meslek seçimleri artık 5 yaşından itibaren belli olacak
16 Şubat 2019 18:19		 'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
16 Şubat 2019 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya lideri olacağım derken kabzımal olmak 1
ben bunun kitabını yazdım 4
laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3
boru sesi 1
karınca 1
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
herbokolog 1
Kitap İnceleme 2
küçük yerin büyük adamı olmak 4
bakır veya porselen demlik 1
SON İLANLAR
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
THY İş Zekası Ön Yüz Geliştirme & Raporlama Uzmanı Alım İlanı
THY SAP FI-TRM Fonksiyonel Danışmanı Alım İlanı
THY Veri Ambarı (Datawarehouse), Veri Analitiği ve Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı
THY Windows Administrator Alım İlanı
THY Yazılım Uzmanı (Java) Alım İlanı
THY Exchange Administrator Alım İlanı
Senir Belediyesi Memur Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam