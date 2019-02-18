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İnteltek'ten 'İddaa' ihalesine itiraz

Turkcell iştiraki olan İnteltek, kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihale konusunda itirazda bulundu.
 18 Şubat 2019 19:56
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İnteltek'ten 'İddaa' ihalesine itiraz

Turkcell iştiraki olan İnteltek, kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihale konusunda itirazda bulundu.

İnteltek Internet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13 Şubat'ta gerçekleştirilen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif verdiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Diğer yandan, şirketimiz, söz konusu ihalenin diğer bir katılanı olan Şans Ortak Girişim Grubu tarafından iletilen nihai mali teklifin, ilgili kanuna ve ihale şartnamesinin 17/7 ve 25.6 maddelerine aykırı olduğu görüşü ve 'değerlendirme dışı bırakılması' talebiyle ihale komisyonuna 13.02.2019 tarihinde müracaat etmiş olup, bu konuda ihale komisyonunun değerlendirmesi devam etmektedir. Buna ek olarak, Şans Ortak Girişim Grubu'nun pilot ortağı olan Macaristan menşeli 'Scientific Games Szerencsejatek Szolgaltatasok Korlatolt Felelössegü Tarsasag' unvanlı şirketin şartnamede aranan iş deneyimine sahip olup olmadığı ve Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, şirketimiz tarafından ihale komisyonuna bugün itibarıyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur. Bu kapsamda, ihale komisyonunun her iki başvurumuzu da ilgili kanunda yer alan 'saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması' ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır."
Anadolu Ajansı
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