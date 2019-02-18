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Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 18 Şubat 2019 20:00
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Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Van'ın Saray ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.31'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 11,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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