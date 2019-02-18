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Google'da en çok neleri aradık?

İnternet kullanıcılarının bu ay en çok ne aradıklarını derledik.
 18 Şubat 2019 20:04
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Google'da en çok neleri aradık?

İnternet kullanıcılarının bu ay en çok ne aradıklarını derledik.

18 Ocak ve 18 Şubat arası en fazla yapılan Google aramaları belli oldu.

. Uğur Polat jokey

. MEB

. Abdülhamid

. Ümit Öztürk

. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

. Moliere

. EBA

. İŞKUR

. ePttAVM

. Ozan Arif

. Sevgiliye güzel sözler

. Benzine zam

. Müge Anlı

. Netflix

. Sevgililer Günü

. Rashad Muhammed

. Katerina Dalaka

. Survivor Türkiye Yunanistan

. Berk Oktay
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