Google'da en çok neleri aradık?
İnternet kullanıcılarının bu ay en çok ne aradıklarını derledik.
|18 Şubat 2019 20:04
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İnternet kullanıcılarının bu ay en çok ne aradıklarını derledik.
18 Ocak ve 18 Şubat arası en fazla yapılan Google aramaları belli oldu.
. Uğur Polat jokey
. MEB
. Abdülhamid
. Ümit Öztürk
. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
. Moliere
. EBA
. İŞKUR
. ePttAVM
. Ozan Arif
. Sevgiliye güzel sözler
. Benzine zam
. Müge Anlı
. Netflix
. Sevgililer Günü
. Rashad Muhammed
. Katerina Dalaka
. Survivor Türkiye Yunanistan
. Berk Oktay
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