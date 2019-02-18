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Omurilik zedelenmesine umut olacak çalışma

Özel bir tür kök hücre kullanarak omurilik zedelenmelerini tedavi etmeyi amaçlayan klinik çalışma Japonya'da onaylandı.
 18 Şubat 2019 20:12
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Omurilik zedelenmesine umut olacak çalışma

Özel bir tür kök hücre kullanarak omurilik zedelenmelerini tedavi etmeyi amaçlayan klinik çalışma Japonya'da onaylandı. Çalışmanın başarılı olması halinde, uzuv hareketlerinde meydana gelen omurilik zedelenmesi kaynaklı kayıplar tedavi edilebilecek.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir heyet, Keio Üniversitesi Profesörleri Hideyuki Okano ve Masaya Nakamura liderliğindeki bir ekip tarafından omurilik yaralanmalarının tedavisine dair yürütülecek klinik çalışmayı onayladı. Yetişkin insan hücrelerinin yeniden programlanmasıyla oluşturulan ve herhangi bir vücut dokusunda çoğalma potansiyeline sahip olan iPS hücrelerini kullanacak olan ekip, omuriliklerinde zarar meydana geldikten sonra uzuvlarında hareket kaybı meydana gelmiş dört hastanın her birine yaklaşık iki milyon iPS türevi hücre nakledecek. Uzuv hareketini geri kazanmak üzere hücrelerin nöronlara dönüşeceğini uman ekibin klinik çalışmasında, tedavinin güvenliğini ve etkinliğini onaylamak bir yıl sürecek. Bilim insanları, bu yıl ilk hastayı tedavi etmeyi amaçlıyor.

Henüz etkin tedavisi yok

Japonya'da her yıl yaklaşık 5 bin kişi trafik kazaları benzeri nedenlerden kaynaklı omurilik zedelenmesi yaşıyor. Yapılacak klinik çalışmanın, henüz etkin tedavisi bulunmayan omurilik zedelenmeleri için umut olması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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