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Çay içenler dikkat! Birlikte tüketmeyin

Çin'de yapılan bir çalışmada alkol ve / veya sigara kullanımıyla birlikte sıcak çay içilmesi durumunda yemek borusu kanseri riskinin 5 kat arttığı ortaya çıkarıldı
 18 Şubat 2019 20:16
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Çay içenler dikkat! Birlikte tüketmeyin

Sigara, alkol ve sıcak çay... Bu üçlü arasındaki hastalık yapıcı ilişki, gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırmayla ortaya kondu. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre eğer sigara içiyor ve alkol tüketiyorsanız eşlik eden sıcak çayınıza uzanırken bir daha düşünmelisiniz. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Çin'de 450 bin kişi üzerinde yapılan prospektif (ileriye dönük) bir çalışmada, her gün sıcak çay içip yine her gün 15 gr üzerinde alkol tüketenler ile haftada bir defadan az alkol kullananların yemek borusu kanseri bakımından karşılaştırıldığına dikkat çekerek, "Aynı anda alkol ve sıcak çay tüketenlerin bulunduğu grupta yemek borusu kanserine 5 kat fazla rastlandığı görülmüş. Her gün sıcak çay ve sigara içenler ile içmeyenler karşılaştırıldığında ise sigara içenlerde yemek borusu kanseri görülme sıklığı 2 kat fazla çıkmış" diyor.

9 YILDA 1731 YEMEK BORUSU KANSERLİ HASTA

Sadece sıcak çay içenlerde ise böyle bir risk artışı bulunmadığı belirtiliyor. Prof. Dr. Küçükardalı, çalışmanın daha önce hiç kanser saptanmamış 30 - 79 yaş arasındaki popülasyonda gerçekleştirildiğine ve bu çalışma grubunda 9 yıllık çalışma süresi içinde 1731 yemek borusu kanseri saptandığına dikkat çekiyor. Çin Medikal Bilimler Akademisi'ne bağlı Çin Kadori Biobank Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma, Çin Yerel Etik Kurulu ile Oxford Üniversitesi Etik Kurulu'ndan da onay almış ve prestijli bir dergi olan "Annals of İnternal Medicine" de yayınlanmış.

ALKOL VE / VEYA SİGARANIN YANINDA SICAK ÇAY İÇMEYİN!

Çalışmayı gerçekleştirenler, alkol ve / veya sigara tüketenlerin, alkol ve sigarayla beraber sıcak çay içmemeleri durumunda ise yemek borusu kanseri risklerinin azalacağını belirtiliyor. Otoritelerin görüşüne göre devamlı sıcak çay içilmesi, yemek borusunda termal zedelenme oluşumu ve karsinogenesisin (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) başlamasına zemin hazırlıyor. Sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin de devreye girmesi ise karsinogenezis oluşumunun ilerlemesi bir diğer deyişle riskin artması anlamına geliyor.

Habertürk
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