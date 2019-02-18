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ÖKK darbe girişimi davasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin görülen davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi
 18 Şubat 2019 20:27
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ÖKK darbe girişimi davasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Ramazan Kılıç, 15 Temmuz'da rutin mesaisinin ardından kışladan ayrıldığını, ilerleyen saatlerde tatbikat yapılacağının söylenmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiğini dile getirdi.

Muhafız alayında bir süre bulunduktan sonra ÖKK'nin Gölbaşı'ndaki yerleşkesine döndüğünü beyan eden Kılıç, amirlerinin emri ile nizamiyede emniyet maksatlı beklediğini ileri sürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde nizamiye bölgesinde çatışma çıktığını, kendisinin de 2 el uyarı amaçlı havaya ateş ettiğini iddia eden Kılıç, sabah saatlerinde teslim alındığını ve devamındaki süreçte yargılamasının başladığını anlattı.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu ve kanunsuz bir işe karışmadığını öne süren Kılıç, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Sanık eski astsubay Yakup Akkuş da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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