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Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu

TSK'den, astsubay olarak 21 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Özer Varol, TKDK'den aldığı destekle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu
 18 Şubat 2019 20:54
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Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), astsubay olarak 21 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan 53 yaşındaki Özer Varol, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.

Farklı illerde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp memleketi Malatya'ya dönen Varol, gününün çoğunu bir şey yapmadan geçirince bu durumdan sıkılmaya başladı.

Meslek hayatında sürekli aktif olduğu için emeklilikten sonra bu durumdan rahatsızlık duyan Varol, arkadaşlarıyla sohbeti sırasında konu olan tavuk çiftliği ile ilgili araştırmaya yöneldi.

Varol, ön çalışmalarının ardından TKDK'nin Malatya İl Koordinatörlüğüne giderek verilen desteklerle ilgili bilgi aldı.

Akçadağ ilçesindeki arazisine tavuk çiftliği kurmak için başvuruda bulunan Varol, TKDK'den aldığı hibeyle 50 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.

Çiftlikte yıllık 900 ton beyaz et üretimi yapan Varol, bununla da yetinmeyip çiftliğin çatı kısmına yine TKDK'den aldığı destekle güneş enerjini paneli kurdu.

Varol, tam kapasitesi 600 kilovatlık olan sistemden ürettiği elektrikle hem tesisin enerjisini karşılıyor hem de gelir sağlıyor.

Özer Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astsubay olarak 21 yıl boyunca ülkeye hizmet ettiğini ve emekliye ayrıldığını söyledi.

Emekliliğin kendisine göre olmadığını anladığını vurgulayan Varol, "Özellikle 4-5 saatlik uykudan sonra günün büyük bir kısmı boş kalmaya başladı. Bir aile toplantısında tavuk çiftliği olan bir arkadaşla konuştum. Ona bazı sorular sordum ve oradan kalktığımda tavuk çiftliği kurmaya karar verdim." diye konuştu.

- Çiftlikte iyi tarım uygulaması

Kararının ardından araştırmalara başladığını ve devlet desteklerini incelediğini dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Özellikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çok büyük bana avantajları oldu. Ziyaret ettiğimde sanki kendi ailemden biriymiş gibi davrandılar uzman arkadaşlar ve bana bu konuda çok aktif yönlendirici faaliyetlerde bulundular. Ayrıca koordinatörümüz yine davet etti ve kendi de bilgilerde bulundu. Ben ilk çiftliğimi kurdum. Randımanlı olunca ikinci çiftliğime başladım. Şu anda 50 bin kapasiteli çiftliğimde tamamı iyi tarım uygulamasıyla hayvanlar yetişiyor. Birinci kalitede sağlıktan yana hiçbir riski olmayan beyaz et üretiyorum."

- Elektriğini de kendi üretmeye başladı

Varol, çiftliğinde kullandığı elektrik nedeniyle faturalar yüksek gelince güneş enerji santrali konusunda araştırma yaptığını anlattı.

Çiftliğin üst kısmında bulunan 4 bin 500 metrekarelik alanın boş durduğunu ifade eden Varol, şunları söyledi:

"Proje üzerine çalıştım ve yine kurumdan da fikir aldım. İki yıllık ön araştırma ve proje faaliyetim oldu. Bunun sonunda 600 kilovatlık çatı projesini hayata geçirdim. Yatırım 110 bin dolar civarında yıllık ülkemin dışarıya gidecek dövizini engellemiş oldum ayrıca 306 ton karbondioksit salınımını engelledim. Emekli olup bir kenara oturmaktansa gerçekten ömür boyu gururla sergileyeceğim gıda ve enerji alanında yatırım yaptım. Bunun haklı gururunu yaşıyorum."
Anadolu Ajansı
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