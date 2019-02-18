Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.
|18 Şubat 2019 21:28
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı ve tipinin gün boyu etkisini sürdürdüğü kentte ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda kapanan Ardahan-Erzurum kara yolunun Kosor Yokuşu mevkisinde yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ulaşıma kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarında ise tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.
Kentte ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı binaların da çatısı zarar görmüş, il genelinde yarın eğitime ara verilmişti.
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