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Spor salonu olmayan okulda başarılara imza atıyorlar

BİTLİS merkezde 380 öğrencisi bulunan Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri spor salonları olmamasına rağmen imkansızlıklar içinde çalıştıkları branşlarda, yarışmalardan derece ile döndü.
 18 Şubat 2019 21:38
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Spor salonu olmayan okulda başarılara imza atıyorlar

BİTLİS merkezde 380 öğrencisi bulunan Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri spor salonları olmamasına rağmen imkansızlıklar içinde çalıştıkları branşlarda, yarışmalardan derece ile döndü. Okulda sosyal ve kültürel dallarda da eğitim veriliyor. Okul Müdürü Ali Yıldırım, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Cemil Özgür Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor salonu olmayan okulda savunma sanatı wushu, masa tenisi ve basketbol branşlarında eğitim alıp yarışmalara katılan öğrenciler dereceyle kente döndü. En son, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen okullar arası wushu şampiyonasına 9 sporcu ile katılan lise, 4 Türkiye birinciği, 1 ikincilik ile 1 de üçüncülük kazandı. Okulda ayrıca gitar, bağlama, halk oyunları ve ahşap boyama gibi farklı sosyal ve kültürel alanlarda eğitimler de veriliyor.

Lisenin spor salonu için geçen yıl ihale sürecinin tamamlandığını, nisan ayı ile birlikte inşaata başlanılacağını belirten Okul Müdürü Ali Yıldırım, imkan sunulduğunda öğrencilerin büyük başarılar elde edebildiğini söyledi. 300'ü yatılı, 380 öğrencileri olduğunu kaydeden Yıldırım şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi derslerinin dışında kalan zamanlarında spor yapmaları için destekledik. Bunun hem kendi eğitimlerine katkı sunduğunu hem de kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu gözlemledik. Öğrencilerimize imkan verildiğinde başarılı olduklarını gördük. Okulumuzda çok çeşitli dallarda sportif faaliyetler bulunuyor. Öğrencilerimizin hemen hepsini bir spora yönlendirdik. Sporun dışında kalan öğrencilerimizi de sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda başta ilimiz olmak üzere Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerde başarı gelmeye başladı. Son olarak Antalya'da gerçekleştirilen wushu müsabakalarında 4 öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Kayaklı koşu dalında Türkiye 3'ncülüğü kazandık. İnşallah bu uygulamayla öğrencilerimizin sosyal yönünü güçlendireceğiz. Daha ayakları üzerinde durabilen ve sosyalleşen öğrenciler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hayat, sadece derslerden fizik, kimya, matematikten oluşmuyor. Onların sporla tanışıp daha iyi bireyler olarak yetişmesine imkan sağlamaya çalışıyoruz.

Hayatta daha mutlu olabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Hafta sonları kız öğrencilerimiz için ahşap boyama kursları açtık. Bağlama ve gitar kursları için girişimlerimiz var. Bu şekilde öz güvenlerine gelmiş bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz."
DHA
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