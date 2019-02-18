1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında 19 tahliye

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi
 18 Şubat 2019 21:43
Yazdır
Ortaköy'deki terör saldırısı davasında 19 tahliye

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula, Abduweli Yasin, Adili Salimu, İslam Magomedov, Ali Maimaitimin, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Gulsaya Tlegenova, Khıkmatıllo Zokırov, Maıerdan Tuersun, Nurmuhammed Mamat, Olimjon Akhralov, Rakhnamo Zaıdzhankızı, Samed Ehed, Umıd Mırzaulugov, Yasin Mehmet ve Marhaba Abduloeva'nın, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, yakalamalı sanık Firuze Kasım'ın yakalama emrinin beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Mayıs'ta Silivri'de görülmek üzere ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
18 Şubat 2019 23:12		 Kocaeli'de gözaltındaki 6 komiser yardımcısı serbest
18 Şubat 2019 21:33
Mersin'de 5 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
18 Şubat 2019 21:13		 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi
18 Şubat 2019 20:46
ÖKK darbe girişimi davasına yarın devam edilecek
18 Şubat 2019 20:27		 FETÖ sanığı itirafçı eski astsubaya hapis cezası
18 Şubat 2019 19:38
Mersin'de terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
18 Şubat 2019 19:03		 Hidayet Karaca kararındaki karşı oya 'manifesto' benzetmesi
18 Şubat 2019 18:05
FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
18 Şubat 2019 17:33		 Necla Zarakol ve avukat gözaltına alındı
18 Şubat 2019 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
nba all-star 2019 1
karşı cinse çok farklı davranan tip 3
kredi kartı geçmeyen işletme 11
Kitap İnceleme 2
kabzımal 1
demir 3
hızır A.S. 2
zencefil bal ikilisi 3
Göbeklitepe 2
SON İLANLAR
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
THY İş Zekası Ön Yüz Geliştirme & Raporlama Uzmanı Alım İlanı
THY SAP FI-TRM Fonksiyonel Danışmanı Alım İlanı
THY Veri Ambarı (Datawarehouse), Veri Analitiği ve Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı
THY Windows Administrator Alım İlanı
THY Yazılım Uzmanı (Java) Alım İlanı
THY Exchange Administrator Alım İlanı
Senir Belediyesi Memur Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam