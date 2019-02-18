İzmit'te zabıtalar okul çevrelerini boş bırakmıyor
|18 Şubat 2019 21:48
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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerindeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezindeki Ulugazi İlkokulu ve Hızır Reis İlkokulu, Kuruçeşme'de Kocatepe İlkokulu ile Yenişehir'de Mimar Sinan İlkokulu önlerinde öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde görev alarak öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarına yardımcı oluyor.
Okul önlerinde servis araçlarıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanmasına yardımcı oluyor.
Okul önlerinde dilenci ve seyyar satıcılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten zabıta yetkilileri, bu uygulamaların okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.
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