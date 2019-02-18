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Bu okul Türkiye'de ilk 4'te

2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumsal Dış Değerlendirme raporu analizleri açıklandı. Türkiye genelindeki 3 bin 784 Meslek Lisesi arasında yapılan değerlendirme ölçütlerine göre Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her kategoride en çok puan alarak eşit puanla Türkiye'de zirveyi paylaşan ilk 4 okul içerisinde yer alma başarısı gösterdi.
 18 Şubat 2019 21:53
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Bu okul Türkiye'de ilk 4'te

2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumsal Dış Değerlendirme raporu analizleri açıklandı. Türkiye genelindeki 3 bin 784 Meslek Lisesi arasında yapılan değerlendirme ölçütlerine göre Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her kategoride en çok puan alarak eşit puanla Türkiye'de zirveyi paylaşan ilk 4 okul içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Adalet, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik-Fotoğraf, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri gibi bölümleri bünyesinde bulunduran ve 358 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından '5 Yıldızlı Okul' unvanına layık görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından ülke genelinde 2 sene içerisinde 3 bin 784 Meslek Lisesinde; Eğitim-öğretim ortam ve altyapısı, Öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu, Rehberlik çalışmaları, Proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, Sosyal etkinlik çalışmaları ile Yönetim ve organizasyon temalarında değerlendirme yapıldı. 2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Orta öğretim Kurumsal Dış Değerlendirme raporu analizlerine göre Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her kategoride en çok puanı alarak Türkiye'de zirveyi paylaşan ilk 4 okul içesinde yer aldı.

Yozgat ve ilçelerde 30 meslek lisesi arasındaki değerlendirme ölçütlerine göre ise Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, toplam 6 kategoriden 5'inde kendisine yer bulurken, 4'ünde ise başarıyı tek başına göğüsleyen okul olma gururunu yaşadı.

Okul öğrencilerinden Sultan İpek okullarının aldığı başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Bakanlığımızın yaptığı değerlendirmelerde okulumuz ilk 4'e girdi ve derece elde ettik. Burada okumaktan çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. 5 yıldızlı okul unvanı aldık, kaliteli bir okuluz. Fiziki ve genel şartları çok iyi eğitim olanakları da bayağı iyi. Okulumuzun başarısından biz de gurur duyuyoruz" dedi.

Kader Öztürk ise, "Okulumuzun fiziki ve eğitim şartları gerçekten çok iyi. İyi bir eğitim alıyoruz. Okulumuzun bu başarısından dolayı gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Serap İnci de, "Alanımdan ve okulumdan gayet memnunum. Okulumuz Türkiye genelinde 4 okuldan birisi olarak yer alıyor. Okulumuz fiziki açından da yapısı çok iyi. Tüm öğrencilerin gelmesini tavsiye ederim. Bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Tumgan ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 3 bin 784 meslek lisesi arasında ilk 4'de yerimizi alarak çok kaliteli bir başarıya imza atmış olmanın gururunu yaşıyorum. Okulumuz rehberlik çalışmaları, Organizasyon ve yönetim, Sosyal faaliyetler, öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu, projeler, okul sektör işbirliği çalışmaları ve eğitim ortamı ve alt yapısı bu 6 temanın hemen hemen tamamında farklı farklı Kriterlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın görevlendirmiş olduğu denetçiler tarafından 2 senede denetlendi. Bu sene raporlar sunuldu. Bu kapsamda 81 ilin 78'inde farklı farklı kategorilerde farklı farklı okullar seçilirken sadece 3 ilde toplam 4 okul yaklaşık 6 temanın 5'in de tek seçilerek ilk 4'e girmeyi hak etmiştir. Bunlardan biri de okulumuz Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir" dedi.

Elde ettikleri bu başarının haklı gururunu yaşadıklarını anlatan Tumgan, "Başta Yozgat Valimiz Kadir Çakır, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı ve kendi okulumuz olarak tamamen Zübeyde Hanım ailesine borçluyum. En önemli hedefimiz ekip ruhunu çalışmalarımıza yansıtmak olmuştur. Bu kapsamda da bunu başarıyla yapabildiğimize yürekten inanıyorum. Bir sonraki hedefimiz ise akademik başarının yanı sıra bu ülkeye yararlı, faydalı, dürüst, merhametli bireyler yetiştirmek olacaktır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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