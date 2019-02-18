Gözü yaşlı anne: Kızım, ne olur geri dön
|18 Şubat 2019 22:03
|Yazdır
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde oturan Süleyman- Zakire Kuman'ın kızı Hümeyra Kuman, geçen cumartesi günü evden ayrılarak E.S. isimli kız arkadaşının evine gitti. İddiaya göre, gezmek için arkadaşıyla birlikte evden ayrılan Hümeyra'dan bir daha haber alınamadı. Kızına ulaşamayan aile, durumu emniyete bildirdi.
Polisin ifadesini aldığı E.S., birlikte gezerken Hümeyra'yı kaybettiğini tüm çabalarına karşın bulamadığını ve gece saatlerinde evine geldiğini söyledi. Polis ve ailenin tüm çabalarına rağmen Hümeyra'ya ulaşılamadı. 2 gündür kızından haber alamayan aile, Hümeyra'yı görenlerin polise haber vermesini istedi.
Hümeyra'nın babası Süleyman Kuman, "Cumartesi günü saat 14.00 gibi evden ayrılmış. E.S. diye bir arkadaşının yanına gidiyor. Oradan ikisi beraber gezmeye gitmişler. E. o gece saat 03.00 gibi eve dönmüş ama kızım hala geri dönmedi. O günden beri kayıp. Gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Kızım, neredeysen dön" dedi.
Gözü yaşlı anne Zakire Kuman ise "Cumartesi günü 13.30 gibi işe gitmek için evden çıktım. Arkadaşı E.S. ile görüştüğünü ve onun evine gittiğini söyledi. Şu an E. evinde ama benim kızım evinde değil. Kızım, ne olursun, annene acıyorsan, üzülüyorsan, ne olur geri dön. Başka diyecek bir sözüm yok. Tek dileğim, sağ salim kızımın bulunması" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42
|Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
|Polis memuru kayıp hazinelerin kitabını yazdı
18 Şubat 2019 22:38
|İntihar eden polis müdürü için tören düzenlendi
18 Şubat 2019 22:33
|Kim denediyse çıkaramadı, imdadına itfaiye yetişti
18 Şubat 2019 21:58
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
18 Şubat 2019 21:23
|Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
18 Şubat 2019 20:54
|Afrin şehidinin naaşı memleketine getirildi
18 Şubat 2019 20:20
|Hemşirenin acı günü... Görünce gözyaşlarını tutamadı
18 Şubat 2019 19:31
|Emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti
18 Şubat 2019 19:15