Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü
Sakarya'da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasında sıkışan Recep Aktaş (46) hayatını kaybetti.
|18 Şubat 2019 22:08
|Yazdır
Kaza, öğlen saatlerinde Geyve ilçesindeki yem fabrikasında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası olan işçi Recep Aktaş, yem yüklü kamyondan forklift ile yük indirilme yapıldığı sırada iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Çalışanların durumu fark etmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Recep Aktaş, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Recep Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Aktaş'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.
Aktaş'ın cenazesi yarın Geyve ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtfaiye çalışanı, damadını tabancayla vurdu
18 Şubat 2019 23:27
|Yeni doğmuş bebeği çanta içine bırakıp terk ettiler
18 Şubat 2019 23:17
|Havalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını yaraladı
18 Şubat 2019 19:44
|Şırnak'ta ele geçirildi! 22 bin 100 adet ele geçirildi
18 Şubat 2019 19:35
|2 bin 395 parça tarihi eseri satarken yakalandılar
18 Şubat 2019 19:18
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 10 yaralı
18 Şubat 2019 18:31
|Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
18 Şubat 2019 17:23
|Ağrı'da silahlı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
18 Şubat 2019 16:14
|Öğretmen ile veli arasında 'düşük not' kavgası
18 Şubat 2019 15:31
|ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı
18 Şubat 2019 15:24