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Sivas'ta patates ekiminin yasaklandığı iddiası

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta patates ekimini yasaklayan bir engel olmadığını belirtti.
 18 Şubat 2019 22:18
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Sivas'ta patates ekiminin yasaklandığı iddiası

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta patates ekimini yasaklayan bir engel olmadığını belirtti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlinin karantina nedeniyle 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığı şeklindeki açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, Sivas'ta patates ekiminin önünde yasaklayıcı bir engel bulunmadığını belirtti. Çetindağ," Son günlerde 25 ilde açıklanan patates ile ilgili Sivas'ta karantinaya alındı diye ortalıkta bir bilgi var ama Sivas'ta böyle bir şey yok.

Bir, iki parselde çürükle ilgili hastalık var. Bununla ilgili Tarım Müdürlüğümüz tedbir amacıyla çalışma yaptı. Şuanda patates alanlarımızda Niğde gibi Nevşehir gibi kesinlikle hastalık gibi bir şey yok. Bizim bahara inşallah arazilerimiz patates ekimine hazır."dedi.

Büyük patates firmalarını uyaran Çetindağ,"Firmalar arazileri ektikleri zaman kimyasal gübreyi az kullanmaları, kimyasal ilaçları kullanmamaları gerekiyor. Çünkü bunlar hem toprağımızı hem de yer altı kaynak sularımızı sıkıntı veriyor. Bu topraklar bizim, bu ülke bizim yani sadece belli firmaların kısa bir zamanda patatesi tarladan alayım ne yaparlarsa yapsınlar demesi olmaz.

Bizim bu topraklara ihtiyacımız var. Sivas'ın sofralık ve kışlık patates ekimleri devam ediyor ve de çok da aroması ve kalitesi olarak kışa dayanıklı gerçekten patates üretiyoruz. Sivas'ımızda bir patates deposu bizim kendimize yetecek kadar patatesimiz var.

Tohumcularımız toprakları işlemeye girdiği zaman bu topraklar bizim diye düşünsünler. Çünkü ekecek toprak bulamazsak bunun vebali büyüktür ama Sivas ile ilgili çok büyük karantinanın olmadığını söylüyorum. Patates ekim alanlarımız açık. İnşallah bahar gelince ekim devam edecek ve Sivas'ımız birinci sırada olacak" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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