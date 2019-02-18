İntihar eden polis müdürü için tören düzenlendi
Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
|18 Şubat 2019 22:33
|Yazdır
Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Mustafa Ateş'in ailesi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.
Ateş'in cenaze törenine Hatay protokolü, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Asayiş müdürü Mustafa Ateş'in naaşı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun okuduğu duaların ardından karayoluyla Ankara'ya gönderildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42
|Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
|Polis memuru kayıp hazinelerin kitabını yazdı
18 Şubat 2019 22:38
|Gözü yaşlı anne: Kızım, ne olur geri dön
18 Şubat 2019 22:03
|Kim denediyse çıkaramadı, imdadına itfaiye yetişti
18 Şubat 2019 21:58
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
18 Şubat 2019 21:23
|Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
18 Şubat 2019 20:54
|Afrin şehidinin naaşı memleketine getirildi
18 Şubat 2019 20:20
|Hemşirenin acı günü... Görünce gözyaşlarını tutamadı
18 Şubat 2019 19:31
|Emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti
18 Şubat 2019 19:15