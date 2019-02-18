İşte migreni tetikleyen besinler

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, migreni tetikleyen etkenler hakkında bilgi verdi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz , "Baş ağrısı en sık görülen ağrı nedenidir. Hemen herkes baş ağrısı tecrübesi yaşar. Herhangi bir yılda çoğu insan en az bir kez baş ağrısı çeker. Çoğu kişi için ise baş ağrılarının tekrarlayıcı ve anlamlı bir problemdir" dedi.

Dr. Bıkmaz, tipik migren baş ağrısı özelliklerini şöyle sıraladı:

"Ciddi zonklayıcı ağrı, bulantı ve bazen kusma, ışık ses ve kokulara hassasiyet gibi."

Migren ağrısının başın bir yanında veya tüm başı etkileyebildiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Baş ağrısı erişkinlerde tipik olarak 4-72 saat sürerken çocuklarda saatlerce sürebilir. Fiziksel aktivite, yürüme ve eğilme vb. ağrıyı kötüleştirebilir. Migren baş ağrısı sıklığı kişisel değişkenlik gösterir, bazen bir ayda defalarca veya yılda 1-2 kez veya daha nadir olabilir. Migren her yaşta insanı etkileyebilir ancak en sık 20-50 yaş arasında sıktır. Ailede görülme sıklığı fazladır. Etkilenen kişilerin yüzde 75 inde aile öyküsü vardır. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden 2 kat fazladır. 50 yaş üstü kadınlarda migren baş ağrısı sıklığı şiddeti azalır. Bazen menopoz sonrası kaybolabilir" diye konuştu.

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, migrene karşı şu etkenlerden uzak durulması gerektiğini belirtti:

"Diyetle ilgili etkenler: Aşırı yemek yada uzun süre aç kalmak, Bazı besinler migren baş ağrılarını tetikleyebilir. Bunlar; alkol, fermente-morine yiyecekler, yapay tatlandırıcılar (asportome gibi), monosodyum glutomat (asya yiyeceklerinin sık kullanılan toz katkı maddesi), kafein, kafein yoğunluğu, çikolata, eski peynirler, nitratlar ve nitritler (sosis gibi yiyeceklerde bulunurlar), fındık ve meyve suları.

Çevresel etkenler: İklim ve yükseklik değişimi, parlak ışıklara maruziyet, sigara, kuvvetli kokular ve gürültü migren baş ağrılarını tetikleyebilir.

Hormonal etkenler: Çoğu kadında östrojen ve progesterone düzeylerindeki değişikliklerin migren baş ağrılarını tetiklediği gözlenmiştir. Özellikle, hemen menstrüasyon öncesi veya sırasında migren baş ağrısı eğilimi izlenir. Doğum kontrol hapları ve hormon replasman tedavisi migren baş ağrılarını kötüleştirebilir. Gebelik sırasında migren baş ağrılarında azalma çoğu kadın tarafından bildirilmektedir. Ayrıca menopozu takiben migren baş ağrılarının düzeldiği çoğu kadın tarafından bildirilmiştir.

İlaçlar: Bazı kardiyovasküler ilaçlar migren baş ağrılarını kötüleştirebilir.

Fiziksel Faktörler: Uyku alışkanlığında değişiklik, çok yada az uyuma migren baş ağrılarını tetikleyebilir. Ağır fiziksel zorlanma, yorgunluk, akut kafa travması da tetikleyebilir

Duyusal etkenler: Parlak ışıklar, duman, güçlü kokular ve yüksek gürültü migreni başlatabilir.

Stres: Stres veya stresin geçmesi(hafta sonu veya yolculuk) migren baş ağrısına neden olabilir. Çoğu migren baş ağrısının tanımlanabilen tetikleyicisi olmasa da bunlar ayırt edilmeye çalışılmalı ve kaçınılmalıdır."