TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti
|18 Şubat 2019 22:53
|Yazdır
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Şubat 2019 01:14
|TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:12
|Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:10
|Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2019 01:04
|Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
19 Şubat 2019 00:39
|19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2019 00:01
|CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
18 Şubat 2019 23:37
|CHP'li Özel: İttifaka sahip çıkın
18 Şubat 2019 23:32
|Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti
18 Şubat 2019 23:02
|TBMM Başkanlığını kim yürütecek?
18 Şubat 2019 22:58