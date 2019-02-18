TBMM Başkanlığını kim yürütecek?
|18 Şubat 2019 22:58
|Yazdır
Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devredeceği TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan kimdir? Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. İşte detaylar...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devredecek.
Celal Adan, 10 Eylül 1951, Ağrı Tutak doğumlu, Türk siyasetçi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24., 25., 26. ve 27. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.
12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.
Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Şubat 2019 01:14
|TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:12
|Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:10
|Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2019 01:04
|Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
19 Şubat 2019 00:39
|19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2019 00:01
|CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
18 Şubat 2019 23:37
|CHP'li Özel: İttifaka sahip çıkın
18 Şubat 2019 23:32
|Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti
18 Şubat 2019 23:02
|TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
18 Şubat 2019 22:53