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TBMM Başkanlığını kim yürütecek?

Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi Celal Adan'a devredecek.
 18 Şubat 2019 22:58
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TBMM Başkanlığını kim yürütecek?

Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devredeceği TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan kimdir? Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak. İşte detaylar...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devredecek.

Celal Adan, 10 Eylül 1951, Ağrı Tutak doğumlu, Türk siyasetçi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24., 25., 26. ve 27. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Memurlar.Net
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