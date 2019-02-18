Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de vapura bindi, sokak müzisyenlerinin söylediği şarkılara eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Buca Cemevi'ni ziyaret etti, Alevi Kültür Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökçe ve üyeleriyle basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Daha sonra Konak iskeleden vapura binen Bakan Kasapoğlu, seyahat eden vatandaşlarla sohbet ederek simit peynir yedi. Vapurda yanına gelen sokak müzisyenleriyle kısa bir sohbet eden Kasapoğlu, onların söylediği şarkılara eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla da fotoğraf çektirerek kısa süreli sohbetler yaptı.

Kasapoğlu, Karşıyaka iskeleden yürüyerek bir süre önce vefat eden spor hekimi Bülent Zeren'in müzeye dönüştürülen muayenehanesine geldi. Müzeyi gezen Kasapoğlu, Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren'e başsağlığı diledi.