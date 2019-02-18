Aydın'da açığa alınan 2 muhtar tutuklandı
|18 Şubat 2019 23:06
|Yazdır
Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki muhtar tutuklandı.
Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına ve açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
- Olay
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı emlakçılar ve harita mühendislerinin de bulunduğu 27 kişi ile 15 Şubat'ta açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç. gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 3'ü tutuklanmıştı.
Zanlıların, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 19 yıl hapis
18 Şubat 2019 22:43
|Okullardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
18 Şubat 2019 20:31
|'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında karar
17 Şubat 2019 15:38
|17 yaşındaki kızı kaçırdığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
16 Şubat 2019 20:08
|Babasını öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
16 Şubat 2019 19:46
|Eski muhtarı öldüren sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
15 Şubat 2019 23:58
|14 yaşındaki ortaokul öğrencisine istismar iddiası
12 Şubat 2019 19:47
|Yeni doğan bebeğini boğarak öldürdüğü iddiası
11 Şubat 2019 23:31
|Depodaki ürünleri sattığı iddia edilen çalışan tutuklandı
09 Şubat 2019 19:23
|Eşini öldüren sanığa, hakimden muhalefet şerhi
09 Şubat 2019 18:36