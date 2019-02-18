İtfaiye çalışanı, damadını tabancayla vurdu
|18 Şubat 2019 23:27
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Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Uluyayla Cadddesi üzerinde bulunan Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Mustafa A.'nın, yanına kızıyla 8 gün sonra boşanma davaları olan damadı Mehmet Koyuncu geldi. İkili konuşmak için mutfak kısmına geçti. Mehmet Koyuncu'nun kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Mustafa A., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla damadına 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Koyuncu, kollarından ve başından yaralandı.
"SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"
İtfaiye personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Koyuncu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Mustafa A. polisteki ilk ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile 8 gün sonra boşanma davaları var. Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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