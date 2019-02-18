CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
CHP İstanbul'da Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel istifa etti.
|18 Şubat 2019 23:37
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CHP İstanbul'da Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel istifa etti.
LİSTE TARTIŞMASI İSTİFA GETİRDİ
Gerçek Gündem'in haberine göre;CHP Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in liste tartışması nedeniyle görevinden istifa ettiği ifade edildi.
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