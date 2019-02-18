1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çorum'un gerdanlığı' Millet Bahçesi olacak

Çorum Belediyesi tarafından 213 bin metrekarelik alana yaklaşık 50 milyon lira yatırımla kurulan ve içinde biyolojik arıtmalı gölet, plaj voleybolu sahası, tenis kortu ile konser alanı bulunan Kentpark, "Millet Bahçesi" olarak düzenlenecek.
 18 Şubat 2019 23:42
Yazdır
'Çorum'un gerdanlığı' Millet Bahçesi olacak

Çepni Mahallesi'nde 2015 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 4 ay önce hizmete açılan Kentpark, Çorum'un en büyük parkları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Çorum'da halka seslenirken Kentpark'tan "Millet Bahçesi" olarak bahsetmesinin ardından harekete geçen Çorum Belediyesi, bu alanın "Millet Bahçesi" olarak düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde yapılan millet bahçelerinden birinin de Çorum'da olacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın Çorum ziyaretinde bugüne kadar Kentpark olarak isimlendirdiğimiz parkın adını 'Millet Bahçesi' olarak nitelendirdiği için biz de gerekli düzenlemeleri yaparak, burayı Millet Bahçesi yapacağız." diyen Gül, böyle bir hizmeti sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim ölçeğimizdeki illerin standartları üzerinde bir parkı yapmak bize nasip oldu. Türkiye standartlarının üzerindeki bu parkımız milletimize en güzel hizmeti verecek. 213 metrekarelik bir alan üzerine kurulu parkımızda 24 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtmalı göletini inşa ettik. Hem göletiyle hem spor sahalarıyla çok kompleks bir yapıyı Çorum'a kazandırdığımız için mutluyuz. Diktiğimiz ağaç ve bitkiler baharla birlikte buraya canlılık katacak. Kafeler, dükkanlar faaliyete geçtikten sonra ziyaretçi sayısının daha da artacağını ümit ediyoruz. Kentpark'ımız bundan sonra Millet Bahçesi olarak hizmet edecek."

Hıdırlık mevkisinde bulunan sahabe mezarlarının da "Millet Bahçesi" içinde kaldığına dikkati çeken Gül, "Süheyb-i Rumi, Ubeyd-i Gazi ve Kereb-i Gazi hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu Hıdırlık bölgesindeki cami ve mezarlık birkaç yıl önce belediyemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, çirkin görüntüden kurtarılmıştı. Millet Bahçesi'ne gelecek vatandaşlarımız artık sahabelerimizin olduğu alanı da ziyaret edebilecek." diye konuştu.

Hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor

Geçen yıl kasım ayında hizmete açılan Kentpark, özellikle hafta sonları binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Aileleriyle parka gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor. Bazı vatandaşların gölet etrafında yürüyüş yaptığı, bazılarının da mesire alanında piknik yaptığı parktaki tenis, futbol ve basketbol sahaları da sporseverlerin ilgisi dolayısıyla boş kalmıyor.

Arkadaşlarıyla parka gelen Hitit Üniversitesi öğrencisi Ebru Polat, kent merkezinde böyle bir parka ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çorum'da böyle bir park yoktu. Millet Bahçesi olmasıyla daha da bir anlam kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Tenis sahasında spor yapan avukat Altay Uçar da park içindeki spor sahalarını beğendiğini ifade ederek, "Çorum'da tenis oynamak için uygun bir alan yoktu. Önceki kortlar kötüydü. Çok isabetli oldu bu alan. Eksik alanları var ama sanırım kısa sürede tamamlanır. Burası tenissever sayısını da arttıracaktır." görüşünü aktardı.

Renkli bitkiler bahçesi de var

Yaklaşık 4 yılda yapımı tamamlanan park içinde biyolojik arıtmalı göletin yanı sıra 4 çocuk oyun alanı, bin 255 metre uzunluğunda koşu ve bisiklet yolu, 7 bin metrekarelik renkli bitkiler bahçesi, 10 bin metrekarelik mesire alanı bulunuyor.

Spor alanlarının yanında 3 restoran ve kafeterya, 500 araçlık otopark, gösteri ve konser alanları ile satış ünitelerinin olduğu parkta ayrıca, sağlık hizmetlerinin verildiği bir de revir yer alıyor.

Yeşillendirme çalışmaları için yaklaşık 5 bin ağaç ve bitki dikilen ayrıca 70 bin kök çalı kullanılan park, görünümüyle dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta patates ekiminin yasaklandığı iddiası
18 Şubat 2019 22:18		 Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
18 Şubat 2019 21:28
Bu bina 27 yıldır eğik
18 Şubat 2019 21:03		 Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
18 Şubat 2019 20:08
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
18 Şubat 2019 20:00		 Uçak düştü iddiasına validen açıklama
18 Şubat 2019 14:20
Bizans döneminden kaldı! Turizme kazandırılacak
17 Şubat 2019 22:41		 Sürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldü
17 Şubat 2019 17:57
Sivas'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
17 Şubat 2019 17:45		 Büyükçekmece havzasında alarm! Zehir tespit edildi
17 Şubat 2019 16:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutursak kalbimiz kurusun 2
afjet afyonspor 1
Piremseslik sendromu 1
ilkbahar 1
karşı cinse çok farklı davranan tip 3
entryyi okumadan beğenmek 6
21.02.2019 benfica vs galatasaray maçı 4
Bütün kadınların kafası karışıktır 4
çay tabağının dibini ev sahibi görmeden yere dökmek 2
fakir koca 1
SON İLANLAR
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
THY İş Zekası Ön Yüz Geliştirme & Raporlama Uzmanı Alım İlanı
THY SAP FI-TRM Fonksiyonel Danışmanı Alım İlanı
THY Veri Ambarı (Datawarehouse), Veri Analitiği ve Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı
THY Windows Administrator Alım İlanı
THY Yazılım Uzmanı (Java) Alım İlanı
THY Exchange Administrator Alım İlanı
Senir Belediyesi Memur Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam