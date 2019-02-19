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19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı
 19 Şubat 2019 01:14
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19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

19 Şubat 2019 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 30691

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/60

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Halis Yunus ERSÖZ'ün Atanması Hakkında Karar

Gençlik ve Spor Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre TOPOĞLU,

- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali ER,

- Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata ÖZTÜRK,

- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet DİLSİZ,

- Personel Genel Müdürlüğüne Engin YALÇIN,

- Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk UÇKUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Haşan DAVULCU,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif BAĞIR, atanmıştır.

18 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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