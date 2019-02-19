19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

EMEKLİLİK İÇİN İSTİFA EDİP YAŞI BEKLEYECEK OLAN MEMUR, NELERE DİKKAT ETMELİ? Emekli olmak için hizmet süresini doldurup da, istifa ederek yaşı beklemek isteyen memurların, hizmet yıllarını doldurup doldurmadıkları, açıkta iken sigortalı olarak çalışacak iseler bu sürenin 1260 günü bulup bulmayacağı, genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin yatırmaları gerektiği gibi hususları bilmesi gerekmektedir.