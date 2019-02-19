19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|19 Şubat 2019 01:14
|Yazdır
19 Şubat 2019 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30691
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/60
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Halis Yunus ERSÖZ'ün Atanması Hakkında Karar
Gençlik ve Spor Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre TOPOĞLU,
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali ER,
- Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata ÖZTÜRK,
- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet DİLSİZ,
- Personel Genel Müdürlüğüne Engin YALÇIN,
- Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk UÇKUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Haşan DAVULCU,
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif BAĞIR, atanmıştır.
18 Şubat 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:12
|Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
19 Şubat 2019 01:10
|Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2019 01:04
|Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
19 Şubat 2019 00:39
|19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2019 00:01
|CHP'de sular durulmuyor! Bir istifa daha
18 Şubat 2019 23:37
|CHP'li Özel: İttifaka sahip çıkın
18 Şubat 2019 23:32
|Bakan Kasapoğlu, sokak müzisyenlerine eşlik etti
18 Şubat 2019 23:02
|TBMM Başkanlığını kim yürütecek?
18 Şubat 2019 22:58
|TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
18 Şubat 2019 22:53