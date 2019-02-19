Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
|19 Şubat 2019 01:42
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, annesi ve amcası dumandan etkilendi.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi, Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Cemal, oğlu Halit, gelini Iman ve 2 aylık torunu Cemal Assef'in yaşadığı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sakinleri durumu fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evden oğlu ve gelinini çıkarmayı başaran Cemal Assef, 2 aylık torununa ulaşamadı. Yangında 2 aylık bebek kurtarılmazken, Cemal, Halit ve Iman Assef dumandan etkilendi.
Yangında zehirlenen aile üyeleri kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, 2 aylık Cemal bebeğin cenazesine yangın tamamen söndürüldükten sonra ulaşılabildi. Cemal bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Dumandan etkilenen aile üyelerinin ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
|Polis memuru kayıp hazinelerin kitabını yazdı
18 Şubat 2019 22:38
|İntihar eden polis müdürü için tören düzenlendi
18 Şubat 2019 22:33
|Gözü yaşlı anne: Kızım, ne olur geri dön
18 Şubat 2019 22:03
|Kim denediyse çıkaramadı, imdadına itfaiye yetişti
18 Şubat 2019 21:58
|Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
18 Şubat 2019 21:23
|Emekli astsubay devlet desteğiyle çiftlik kurdu
18 Şubat 2019 20:54
|Afrin şehidinin naaşı memleketine getirildi
18 Şubat 2019 20:20
|Hemşirenin acı günü... Görünce gözyaşlarını tutamadı
18 Şubat 2019 19:31
|Emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti
18 Şubat 2019 19:15