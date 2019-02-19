1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Umutlar bitti, 15 saat sonra 2 işçinin acı haberleri peş peşe geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiden de acı haber geldi.
 19 Şubat 2019 04:00
Yazdır
Umutlar bitti, 15 saat sonra 2 işçinin acı haberleri peş peşe geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiden de acı haber geldi. 15 saat boyunca bir umut ile bekleyen işçi aileleri ise aldıkları acı haberle yıkıldı. Öğlen saatlerinde bulunan ilk işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderildi. 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşan ekipler işçileri kayaların altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. 1 işçi ise göçükten afif yaralı şekilde kurtuldu. Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gün boyu hız kesmeden devam etti. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri öğlen saatlerinde bir işçinin cansız bedenini bulmuştu. Güçlükle göçük altından çıkarılan işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderilmişti. Dev kaya parçalarının altında kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için ekipler gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Gece olmasına rağmen hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde bir işçinin daha cesedine ulaşıldı. Kokuya duyarlı arama köpeklerinin de katıldığı kurtarma operasyonun da son işçinin de cesedine 15 saat sonra dev kaya parçasının tam altında olduğu tespit edildi.

Umutlar tükendi 15 saat sonra acı haber geldi

İki kepçe operatörünün, 1 kamyon şoförünün olduğu öğrenilen Şükrü Otlak, Engin Tutuk Servet Çapacıoğlu'nun yakınları ise bir umutla olay yerinde bekleyişlerini gece saatlerine kadar sürdür. Gözlerini biran olsun kırpmadan taş ocağından gelecek umutlu haberi bekleyen 3 işçinin ailesinde acı haberle yıkıldı. Zaman zaman fenalaşan aileler bölgede bekleyen ambulanslarda sakinleştirilmeye çalışıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Öğlen saatlerinde cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin kaya parçalarının altından çıkarılması yaklaşık 2 saat sürmüştü. Diğer iki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. Gece saatlerinde ulaşılan 2 işçinin cansız bedenleri ise halen çıkarılamadı. 500 tonluk kaya parçasının altında kalan 2 işçi için UMKE, AFAD ve AKUT ekibini son sürat çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise bölgede çadır kurdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 yıl sonra çözülen şekerci cinayetinde karar çıktı
19 Şubat 2019 11:06		 Eski bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti
19 Şubat 2019 09:50
Kara yollarında durum
19 Şubat 2019 09:28		 Bakanlık ile muhtarlardan her eve sosyal devlet hizmeti
19 Şubat 2019 09:14
Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi
19 Şubat 2019 08:25		 50 ilde tek aday
19 Şubat 2019 07:35
Online tanzimde kuyruk
19 Şubat 2019 07:05		 Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerinde artacak - Haritalı
19 Şubat 2019 06:30
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42		 Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Kamuya sızan kripto 176 FETÖ'cüye gözaltı kararı
TBMM Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti
Savcılık talimat verdi, 53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
Bu faizle üretim çok zor
Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zencefil bal ikilisi 3
puan geçmeyen işletme 4
kimsesizler mezarlığı 2
askıya almak 2
siyah pantolon 2
survivor türkiye-yunanistan'ın yayından kaldırılacağı iddiası 4
kader 1
19.02.2017 fenerbahce vs kasımpaşa maçı 1
Hindistan'da inek olmak 2
unutursak kalbimiz kurusun 3
SON İLANLAR
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 3 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam