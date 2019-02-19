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İki genç feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'da 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Feci kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. İki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gençlerin ölümüyle sonuçlanan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı
 19 Şubat 2019 06:20
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İki genç feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2 gencin ölümüyle sonuçlanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Feci kaza, dün saat 14.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, Anadolu Caddesi ile 913 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki motosiklet, iddiaya göre 913 Sokak'tan caddeye doğru çıkan ve 'U' dönüşü yapan E.Ö. idaresindeki plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İKİ GENÇ KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz (17) ağır yaralandı. Kazayı görenler yaralı iki gence yardım edebilmek için seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Çelik ve Muhammed Açıkgöz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Diğer yandan kazanın güvenlik kameraları da ortaya çıktı. Kavşağa geldiği sırada sola doğru 'U' dönüşü yapmak isteyen ticari araca, o sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı, motosiklet sürücüsü Muhammet Açıkgöz'ün otomobilin yanına , arkasındaki Ahmet Turan Çelik'in ise savrulup yola düştüğü görüntülere yansıdı. Kazanın ardından araçtan çıkan kadın sürücü kazanın şokunu yaşarken olaya şahit olan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Polise ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansın, yaralılara olay yerinde müdahalesi ve vatandaşların koşuşturmaları da kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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