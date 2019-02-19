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Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Akıllı telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV'nin yüzde 50'ye kadar çıkarılmasını öngören yasa değişikliği önerisi, fiyatları nasıl etkiler? 9899 TL'ye satılan iPhone XS'in başlangıç fiyatını 11424 TL'ye çıkarması beklenen teklifin fiyatlara nasıl yansıyacağını Habertürk'ten Necdet Çalışkan analiz etti. İşte teklifin yasalaşması durumunda, iPhone modellerinin fiyatlarını 886 TL ile 2074 TL arasında artıracak olan yeni düzenlemenin kalem kalem etkisi
 19 Şubat 2019 06:40
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Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?


Türkiye'de cep telefonlarında yüzde 25 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin ( ÖTV) yüzde 50'ye kadar çıkarılmasını öngören yasa değişikliği önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

13 Şubat'ta TBMM'ye sunulan yasa teklifi, cep telefonlarını 1200 TL altında fiyata sahip olanlar, 1200-2400 TL fiyata sahip olanlar ve 2400 TL'nin üzerinde fiyata sahip olanlar şeklinde üçe ayırıyor. İlgili Torba Kanun'un gerekçelerinde yer alan 9. Madde'ye göre cep telefonları için ÖTV oranlarının yüzde 50'ye kadar çıkarılmasının önü açılıyor.

Eğer bu teklif Meclis'ten geçip, yasalaşırsa akıllı telefon fiyatları ne kadar artacak? Yeni ve özellikle de orta ve üst seviyede telefon almak isteyenleri üzecek olan bu durumun fiyatlara etkisinin ne olacağını analiz ettik. İşte Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın analizine göre yüzde 50'lik ÖTV'nin tüketiciye yansıyacağı tablo...

Maliyet Bedeli (TL) 1000
TRT Bandrolü (%10) 100
ÖTV (%25) 275
KDV (%18) 247.5
Toplam Vergi 622.5

Mevcut durumda, Türkiye'de satılan akıllı telefonlar üzerinden tüketiciler, devlete Katma Değer Vergisi ( KDV),Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve TRT Bandrolü olmak üzere üç ayrı vergi ödüyor.

Yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınan cep telefonlarından ayrıca yüzde 10'luk TRT bandrolü ücreti kesiliyor.

Cep telefonlarındaki örnek vergi yükü - maliyet tablosu şu şekilde:


ÖTV'nin yüzde 50'ye çıkarılması durumunda bundan en çok etkilenecek olan hiç şüphesiz ki Apple ve iPhone fiyatları. Apple Türkiye de internet sitesi üzerinden, modeline göre iPhone fiyatlarındaki toplam vergi yükünü açıklıyor.

Şu anda 9 bin 899 TL'ye satılan 64 GB'lik iPhone XS'deki toplam yasal yükümlülükler 2 bin 926 TL.

Yukarıdaki vergi oranları hesaba katıldığında iPhone XS'nin vergisiz fiyatı 6 bin 973 TL oluyor.

2 bin 926 TL'lik vergi ve diğer yasal yükümlülükler dikkate alındığında cihazın maliyet bedeli ise 4 bin 700 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılırsa, bu maliyet bedeli üzerinden iPhone XS için ödenecek olan vergi diğer yasal yükümlülükler ise 2 bin 926 TL'den 4 bin 451 TL'ye yükseliyor.

9899 TL'LİK FİYAT 11 BİN 424 TL'YE ÇIKACAK

Diğer bir deyişle yüzde 50 ÖTV, iPhone XS fiyatını 1525 TL artırıyor. Şu anda 9 bin 899 TL olan 64 GB'lik iPhone XS'e yüzde 50 ÖTV gelirse, fiyatı 11 bin 424 TL'ye kadar çıkabilir. 512 GB'lik iPhone XS Max'te ise bu artış 2 bin 74 TL oluyor.

Bu artış iPhone 8'de ise 886 TL'den başlıyor. Aynı hesaplamayı, iPhone XS ve iPhone XS Max'in yanısıra iPhone XR, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için (eğer Apple veya perakende kanalı kar marjından taviz vermezse) yaptığımızda ise şu tabloyla karşılaşıyoruz:

Yüzde 25 ve yüzde 50 ÖTV'li iPhone fiyatları

Model Satış
Fiyatı (TL) 		Tüm Vergiler
(TL, % 25 ÖTV) 		Vergisiz
Fiyat (TL) 		Tüm Vergiler
(TL, % 50 ÖTV) 		Vergi
Artışı (TL) 		Yüzde 50 ÖTV'li
Fiyat (TL)
iPhone XS (64 GB) 9899 2926 6973 4451 1525 11424
iPhone XS (246 GB) 11199 3202 7997 4872 1670 12869
iPhone XS (512 GB) 13099 3722 9377 5663 1941 15040
iPhone XS Max (64 GB) 10799 3185 7614 4843 1658 12457
iPhone XS Max (256 GB) 12099 3462 8637 5265 1803 13902
iPhone XS Max (512 GB) 13999 3982 10017 6056 2074 16073
iPhone XR (64 GB) 7399 2174 5225 3309 1135 8534
iPhone XR (128 GB) 7799 2260 5539 3438 1178 8977
iPhone XR (256 GB) 8699 2451 6248 3729 1278 9977
iPhone 8 (64 GB) 5799 1699 4100 2585 886 6685
iPhone 8 (256 GB) 7099 1974 5125 3003 1029 8128
iPhone 8 Plus (64 GB) 6699 1941 4758 2953 1012 7711
iPhone 8 Plus (256 GB) 7999 2215 5784 3370 1155 9154

TİM COOK İNDİRİM MÜJDESİ VERMİŞTİ AMA...

Yeni ÖTV düzenlemesi önerisinin, Apple'ın tam da Türkiye'deki iPhone fiyatlarına indirim yapmaya hazırlandığı bir dönemde geldiğini hatırlatmakta da fayda var.

Apple CEO'su Tim Cook, geçen ayın sonunda 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidecekleri müjdesini vermişti.

TL'nin dolar karşısında bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesi nedeniyle Apple'ın Türkiye'deki satışlarının 700 milyon dolarlık bir kayba uğradığını itiraf eden Cook, "Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz" demişti.

Türkiye'de hükümetin özellikle ithal cep telefonlarına yönelik olarak atmaya hazırlandığı bu ÖTV adımı, Apple'ın Türkiye için planladığı indirim tarihini de öne çekebilir. Ancak Tim Cook'un müjdesini verdiği bu indirim, ÖTV artışı nedeniyle tüketicini cebine değil, vergi gelirlerine yansıyacak gibi görünüyor.
Habertürk
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