Online tanzimde kuyruk

Türkiye'nin neredeyse 100'e yakın noktasında başlayan tanzim meyve-sebze satışı, online ortama da taşındı. Oluşan uzun kuyruklarda beklemek yerine e-PTT AVM üzerinden patates, sağan, domates, patlıcan, sivri biber, çarliston biber, kırmızı biber ve salatalık satışı yapıyor. Sistem daha önce sadece Ankara'da hizmet verirken şimdi İstanbul'da da başladı. Sistemin yoğunluğu da gözlerden kaçmadı. En çok ihtiyaç olan, ürünlerin hemen tükendiği belirtiliyor. Online kanalda da kuyruk devam ediyor. Online alışverişte 6 liralık sivri biber, kargo ücretiyle birlikte yaklaşık 10 liraya geliyor. 1 kilogramlık ürün için 3.70 liralık kargo ücreti var. Türkiye'nin milli pazar yeri platformu 'www.epttavm.com'dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTT AVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor. Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor. Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4.5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç için soğuk hava deposu kiraladı. Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor.

BEKAROĞLU: ZARARINA SATILIYOR

CHP'li Özkan Yalım, 5 başlıkta alınacak önlemlerle fiyatların düşeceğini vurgulayarak, önerilerini "Mazotta ÖTV ve KDV alınmamalı; gübre maliyetleri düşürülmeli; ilaç, maliyet fiyatına verilmeli; hal nakliyecilerine yönelik teşvik verilmeli; doğalgaz ve elektrik faturalarında KDV yüzde 8'e düşürülmeli" şeklinde sıraladı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Tanzim satışlar için ürünler Öz Yavuz, Padosa ve Durdaşlar isimli tedarikçi firmalardan sağlanıyor. Bu Firmalar hal komisyoncularından malı alıyor, üzerine karını yazıyor, Tarım Kredi Koop'a fatura ediliyor. Kooperatif ise yüzde 70 zararına satıyorlar. Doğru mu? Bu sürdürülebilir mi?" Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz "Ürünlerin alındığı şirketleri biliyoruz. Antalya'nın Kumluca ve Serik hallerinden TIR'lara yüklenen ürünler, tanzim noktalarına kadar getirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri, bu ürünleri üç gün vadeli olarak aldı. Şirketlerin hesaplarına para yatacak. Üstelik bu ürünleri, bizim halde pazarcılara ve marketlere sattığımız fiyattan daha yükseğe aldılar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 100 TON PATATES NİĞDE'DEN

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'den tanzim satış noktalarına günlük 100 ton patates gittiğini söyledi. İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderildiğini belirten Kenar, hükümet, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla cumartesi gününden itibaren tanzim satış noktalarında satılmak üzere Niğdeli çiftçilerden patates alımına başladı. Kenar "Fiyat belirsizliğinden çiftçiler mağdur olmuştur. Çiftçilerde, 'Önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine elimizde mi? kalacak' diye bir düşünce haiz olmuştur. Ama Hükümetimiz şu anda tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ilimizden patates almaya başlamıştır. Cumartesi gününden beri 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin piyasaya denge getirdiğini düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton patates gidiyor. Ama açılacak tanzim satış mağazalarına göre daha artacağını düşünmekteyiz" dedi.

TOHUMA DA İNDİRİMLİ SATIŞ GELİYOR

Bazı bakliyatların tanzim satış noktalarında olacağını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Perakende olarak satılan nohut, yeşil mercimek ve pirinç başta olmak üzere TMO üzerinden Türkiye'de açılmış tanzim satış noktalarında bunları satıyor olacağız" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV'yi sıfırladık. Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye'nin geleceğidir. Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir" dedi.