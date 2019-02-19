Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerinde artacak - Haritalı
|19 Şubat 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 yıl sonra çözülen şekerci cinayetinde karar çıktı
19 Şubat 2019 11:06
|Eski bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti
19 Şubat 2019 09:50
|Kara yollarında durum
19 Şubat 2019 09:28
|Bakanlık ile muhtarlardan her eve sosyal devlet hizmeti
19 Şubat 2019 09:14
|Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi
19 Şubat 2019 08:25
|50 ilde tek aday
19 Şubat 2019 07:35
|Online tanzimde kuyruk
19 Şubat 2019 07:05
|Umutlar bitti, 15 saat sonra 2 işçinin acı haberleri peş peşe geldi
19 Şubat 2019 04:00
|Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü
19 Şubat 2019 01:42
|Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
19 Şubat 2019 00:37