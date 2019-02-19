İl başkanının kafasına silah dayadılar

CHP-İYİ Parti (İP) ittifakı Gaziantep'te dikiş tutmadı. Gaziantep'in İP'e bırakılmasına itiraz eden CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve ekibi, "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle" 5 Ocak'ta görevden alınmıştı. Karışıklıklar bununla da kalmadı. Her iki partiden de ardı ardına gelen istifalarla ittifak iyice çatırdadı. Meclis üyeliği paylaşımı yüzünden başına silah dayandığı iddia edilen CHP İl Başkanı Melih Meriç, dün yönetim kuruluyla birlikte toplu halde istifa etti.

İYİ PARTİ KARIŞTI

CHP ile ittifak sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle hedef olan İP İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş ve Şahinbey İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın istifaları Genel Merkez'den döndü. İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep il başkanımız Sayın Mehmet Serkan Karakuş istifa beyanında bulunmuşsa da, istifası genel merkezimizce kabul edilmemiştir. Görevine devamı uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Meclis üyeliklerinin belirlenmesinde de gerilim yaşandı. İP'e ayrılan kontenjan nedeniyle meclis üyeliği sınırlanan CHP'de fırtınalar koptu. Önceki gün N.G. isimli bir şahsın evine çağırılan CHP İl Başkanı Melih Meriç'in başına M.K. ve D.K. isimli iki kişi tarafından silah dayandığı iddia edildi. Ölümle tehdit edilen Meriç'in meclis üyeliği listelerini değiştirmeye zorlandığı öğrenildi. Yeni Şafak'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen CHP'li yöneticiler, tüm iddiaları doğruladı.

İL BİNASINI BASTILAR

CHP içindeki gerilim, listelerin teslim edilmesine bir gün kala dün de sürdü. Bir grup kalabalığın CHP il binasını basarak olay çıkarmasının ardından arka arkaya istifalar yaşandı. Aday belirleme sürecinde sıkıntılar yaşandığını kabul eden CHP İl Başkanı Meriç, Yönetim Kurulu ile istifa ettiğini açıkladı. Partililerin doğruladığı gibi silahla tehdit edilmediğini iddia eden Meriç, şunları söyledi: "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının, yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yönetimden çekildik."

Talha Menteş