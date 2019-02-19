Bu faizle üretim çok zor
|19 Şubat 2019 07:25
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Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 24'te tuttuğu gösterge niteliğindeki haftalık repo faizi piyasadaki verilerin çok üzerinde seyrediyor. İş dünyasının yatırımların önündeki en büyük engel gördüğü yüksek faizlerden tüketiciler de kredi maliyetlerinin yüksekliği bakımından şikayet ediyor. Hem iş adamları hem de tüketici dernekleri yetkilileri; yatırım ve istihdamın artması ve iç tüketimin hareketlenmesi için faizlerin acilen düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.
TCMB YÜZDE 27 İLE PARA SATIYOR
Merkez Bankası'nın yüzde 24'te tuttuğu faiz oranın yüksek olduğunun en büyük kanıtı dün yapılan iki aynı ihale oldu. Merkez Bankası'nın dün düzenlediği repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 27 olarak oldu. Merkez Bankası, miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Şubat vadeli repo ihalesi ile de piyasaya 22 milyar 999 milyon lira verdi. İhaleye 34 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
HAZİNE DAHA DÜŞÜK BORÇLANIYOR
Merkez Bankası'nın yüksek faizden yana tavrına rağmen, Hazine'nin yüzde 24'ün
çok altında oranlarla borçlanması dikkat çekiyor. Hazine, dün düzenlediği tahvil
ihalesinde 2 milyar 564 milyon lira borçlandı. Hazine dünkü ihalede 6 yıl (2359
gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden
ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel
faiz yüzde 9,12 oldu.
Yatırım için faizin düşmesi şart
Bugünkü yüksek faizlerin ülke ekonomisi açısından normal olmadığını belirten
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, üretime
dayalı yatırımların olması için acilen faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Aydın, "Ekonomi yönetimi ülke ekonomisi için olumlu adımlar atıyor. Dengeleme
süreci beklenen seyrinde devam ediyor. Lakin, enflasyon ve faizler düşmeden
toparlandık diyemeyiz. Bir an önce kaçınılmaz bir şekilde üretime dayalı yatırımlara
geçmemiz gerekiyor. Bu yüksek faizle üretime geçilmesi zor görünüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı faizle savaşıyor
Faizlerin yüksek olmasının kaynakları yatırıma yönlendirmeyi engellediğini
belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, iç piyasanın hareketlenmesi
için faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Bankaların şu anki tavrından
parasını yüksek faize yatıranların dışında kimseyi memnun etmediğini ifade eden
Şahin, "Faiz yükselince gerçek yatırımcı bundan zarar görüyor. Burada devletin
yapacağı bir şeyler olmalı. Cumhurbaşkanı hakikaten faizle savaşıyor. Buna yürekten
inanıyorum. Yüksek faizlerin getirisiyle götürüsünün iyi hesap edilmesi lazım.
Bugünkü faizler ekonomiden çok fazla şey götürüyor" diye konuştu.
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