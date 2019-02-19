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Karadenizli iş adamı Asaf Fettahoğlu vefat etti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Yenilik Makine'nin kurucusu Karadenizli iş adamı Asaf Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kartal Kavaklı Camii'nden kaldırılacak
 19 Şubat 2019 07:40
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Karadenizli iş adamı Asaf Fettahoğlu vefat etti

Karadenizli iş adamı Asaf Fettahoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fettahoğlu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kartal Cevizli Camii'nden kaldırılacak.

1986 yılında Yenilik Makina'yı kuran Asaf Fettahoğlu, makina sektöründe 30 yıl boyunca ses getiren projelere imza atmıştı.

Yeni Şafak
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