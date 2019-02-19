Helikopter ambulanstan ücret almayan tek ülkeyiz
|19 Şubat 2019 07:20
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Bakan Koca, dünyada uçak ambulans, helikopter ambulansları ile hem ülke içinde hem ülke içinde hem dışarıdan hastanın gelişini ücretsiz yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.
Koca, son dönemde ilaçla ilgili yansıyan sıkıntıların hatırlatılması üzerine de, üretilen ilaç sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17'lik bir artış olduğunu belirterek, "Bunu fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi.
Sağlıkta şiddete yönelik bir çalışma da başlattıklarını belirten Koca şöyle konuştu: "Adalet Bakanlığı tarafından TCK'da yeni bir düzenleme hazırlığı var. Sadece sağlıkta şiddet değil hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarla 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor." Fahrettin Koca, eski hastane binalarından kullanılabilir olmayanları millet parkı yapılabileceğini belirtti.
Damla Peker
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