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50 ilde tek aday

AK Parti Iğdır ve Kırklareli'de daha önce açıkladığı adaylarını geri çekerek MHP adayına destek verecek. 17 civarındaki ilde ise MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek
 19 Şubat 2019 07:35
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50 ilde tek aday

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin aday listeleri bugün saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına teslim edilecek. Listelere son şeklinin verilmesi için siyasi partilerde son birkaç gündür yoğun bir mesai yapılıyor. AK Parti ve MHP cephesinde de hem belediye başkan adaylıkları hem de belediye meclis üyelikleri konusunda ortak isimler belirlendi. İki parti kurmaylarının vardığı anlaşmaya göre, tek aday çıkarılacak iller 50'ye yükseldi. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde ortak aday çıkaracakları 30 büyükşehrin yanı sıra, 20 civarındaki ilde de tek adayla seçimlere girilmesi kararlaştırıldı. Bu illerden Iğdır, Osmaniye ve Kırklareli'de AK Parti'nin MHP adayına destek vereceği, bu kapsamda daha önce kamuoyuna açıklanan Iğdır ve Kırklareli adaylarının çekildiği belirtildi. MHP'nin ise, aralarında Çanakkale, Rize, Sinop, Yalova, Ardahan, Ağrı, Burdur, Giresun ve Edirne ile Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerin de bulunduğu 17 ilde, AK Parti adayına destek vereceği ifade edildi.

AK Parti ile MHP arasında uzlaşmaya varılan 50 ilden kritik sayılabilecek yerlerde ortak belediye meclis üyeliği de çıkarılacak. AK Parti'nin; aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyeceği 3 büyükşehir, 3 il ve 90 civarında ilçe bulunuyor. MHP ise, AK Parti'ye 27 büyükşehir, 17 il, 430 büyük ilçede AK Parti'nin adayına destek verecek.
Türkiye
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